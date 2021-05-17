شكرا لقرائتكم خبر عن بيرلو: رونالدو كان سعيداً باستبداله والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد أندريه بيرلو مدرب اليوفنتوس الإيطالي «سعادة» نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو عندما استبدله في مباراة الفوز على البطل إنتر ميلان 3-2 قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة، وقال بيرلو الذي أشرك الأسباني ألفارو موراتا مكان رونالدو عندما كان فريقه بـ 10 لاعبين وفائزاً بنتيجة 2-1: «هذه ثالث مرة يخرج رونالدو قبل نهاية المباراة، لكنها أول مرة يكون فيها سعيداً. كنا أقل من الخصم في العدد، وكان ليطارد الأشباح لو بقي في الملعب. كان سعيداً ومبتسماً في غرفة الملابس».

وسجل رونالدو هدفه 29 في المباراة ويتصدر الهدافين بفارق 6 أهداف عن منافسه روملو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، وأعاد الفوز فريق بيرلو للمركز الرابع بفارق نقطتين عن نابولي الخامس الذي يملك مباراة مؤجلة أمام فيورنتينا الأحد.

ويختم اليوفي موسمه على ملعب بولونيا ويتطلع لخسارة نابولي كي يضمن المركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وفي حال فقد اليوفي فرصة التأهل سيكون أول مرة يغيب عن دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2011-2012.