شكرا لقرائتكم خبر عن «أطفال الشارقة» تشارك في مهرجان الشارقة القرائي للطفل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته الـ 12 والذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب خلال الفترة بين 19 و29 مايو الجاري تحت شعار «لخيالك» وذلك بجناح خاص في قاعة 6.

يشهد الجناح تنظيم العديد من الفعاليات الممتعة والورش القرائية والخيالية والفنية التي ينفذها مجموعة من الفنانين، وبمشاركة كوكبة من أطفال المراكز المتميزين في مسار الآداب واللغات منها «شخصيات خيالية»، «قصة من خيالي»، «خيال المحيط»، «فواصل إبداعية»، «إقرأ وعبر»، «قصة من حلوى»، «أعماق المحيط»، «أزهار ورقية»، «قصة جميلة»، «دميتي الخشبية»، «قلمي»، «أصحاب الفيل»، و«تنكة يدو» وغيرها من الورش الهادفة.

وتحرص «أطفال الشارقة» على المشاركة في هذا الحدث الثقافي؛ إيماناً منها بأهمية النهوض بأجيال الغد، وتنمية قدراتهم وإثراء محصولهم الثقافي، وتوعيتهم بأهمية القراءة لتنمية وتوسيع خيالهم ومداركهم، كما تسعى إلى تعريف المجتمع المحلي بدور مؤسسة «أطفال الشارقة» في مجال خدمة الطفل، وما تقدمه من برامج وفعاليات للفئة المستهدفة من الأطفال في مختلف المراكز المنتشرة في إمارة الشارقة وكذلك غرس حب القراءة في نفوس الأطفال، إضافة إلى تعزيز وتطوير المهارات القرائية والكتابية والفكرية والعلمية والإبداعية لديهم من خلال الورش التي تحفزهم على القراء والإبداع في مجالاتها.