شكرا لقرائتكم خبر عن بوجبا: كانتي غشاش لا يمكنك كرهه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

وصف الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد زميله في المنتخب نجولو كانتي نجم تشيلسي بأنه «غشاش»؛ لكنه أكثر لاعب محبوب في تاريخ كرة القدم، وقال: «كانتي يغش كثيراً، كثيراً في الألعاب، يقول إنه لا يغش لكنه يغش، يستخدم حيلاً؛ كي يفوز، إنه ذكي جداً لكن ما يفعله لا يهم لأنك لا تملك إلا أن تحبه، إنه أكثر لاعب محبوب في تاريخ كرة القدم، لا يمكنك كرهه، هذا ليس ممكناً لأنه متواضع ولطيف ومحترف ويعمل بجد ولا يتذمر أبداً، يملك كل الإمكانات الفنية وتمريراته رائعة وتجده في كل مكان في الملعب، أحياناً أقول إنه ينبت من الأرض، لا تراه وفجأة يطلع أمامك ويأخذ الكرة وينهي الهجمة، وجود لاعب مثله إلى جانبك في الفريق قمة الأحلام، ماذا تريد أكثر؟».

ولم يستطع كانتي مساعدة تشيلسي للفوز على فريقه السابق ليستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد لكن مدربه توخيل قال: إن أمام فريقه «3 نهائيات كأس اتحاد» وهي مواجهة ليستر الثلاثاء في سباق الفوز بالمركز الرابع ثم أستون فيلا في آخر يوم بالموسم وبعدها مواجهة مانشستر سيتي في نهائي أوروبا في الـ29 من الشهر، ودعم توخيل نجمه كانتي الذي قدم أداء مذهلاً في مباراة الفوز على ريال مدريد للفوز بلقب أوروبا.