شكرا لقرائتكم خبر عن «كيا» تُطلق علامتها التجارية الجديدة على برج خليفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت «كيا» الهوية والاستراتيجية والغاية الجديدة لعلامتها التجارية العالمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مسلطة الضوء على توجهات ورؤية شركة «كيا» في المستقبل. ويأتي الإطلاق الإقليمي الذي ترافق مع عرض بصري مبهر على برج خليفة في دبي، بعد الإعلان العالمي عن تحوّل علامة «كيا» في بداية 2021.

وفي ظل عبارتها الترويجية الجديدة «الحركة التي تلهم» وشعارها المحدّث، ستشهد هذه النقلة توسيع «كيا» لتأثيرها بما يتجاوز تصنيع السيارات، ليشمل توفير حلول نقل مستدامة لعملائها.

ولدعم هذه الطموحات، ستعمل «كيا» وفق رؤيتها الجديدة على إنشاء مساحات تشكل مصدر إلهامٍ لعملائها، لإتاحة وقت أكثر لهم للقيام بالأنشطة التي يستمتعون بها، من خلال تصاميم منتجاتها الجريئة، والتجارب المبتكرة داخل سياراتها، والخدمات الهادفة والمريحة في مختلف المراحل.

وسيشهد التحول الإقليمي للعلامة التجارية تنفيذ «كيا» لاستراتيجيتها المتوسطة وطويلة الأمد «Plan S» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتبرز استراتيجية «Plan S» النقلة الاستباقية والجريئة لشركة «كيا» من نظام أعمال مركز على سيارات محركات الاحتراق الداخلي، إلى نظام يتمحور حول السيارات الكهربائية وحلول النقل المخصصة لفئات محددة نقلة إقليمية نحو فلسفة العلامة التجارية الجديدة.

وقال ياسر شابسوغ، المدير التنفيذي لعمليات «كيا» في الشرق الأوسط وإفريقيا: «تعد هذه الخطوة لحظة تاريخية لكيا في المنطقة، حيث نقوم بالتحوّل والتكيف مع المنظور الجديد لما على قطاع النقل تقديمه للعالم في الحاضر والمستقبل. إن رحلتنا تتجاوز الانتقال من نقطة إلى أخرى، وتمتد إلى تحفيز عملائنا للاستكشاف.

أساليب التنقل تتغير بشكل مستمر في مختلف المجتمعات، وتحوّل علامة «كيا» يعكس طموحاتنا لنكون في مقدّمة تحديد ملامح الأساليب الجديدة للتنقل في المستقبل البعيد».