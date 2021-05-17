«واشنطن بوست»: إدارة بايدن توافق على بيع أسلحة «دقيقة التوجيه» لـ إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وافقت على بيع أسلحة دقيقة التوجيه بقيمة 735 مليون دولار لإسرائيل.

وقالت الصحيفة إن قرار الإدارة الأمريكية دفع بعض أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين إلى الاعتراض حول دعم إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو في ظل الغارات المكثفة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة وأسفرت عن سقوط العديد من الشهداء والمصابين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إخطار الكونجرس رسمياً بالبيع المقترح في 5 مايو الجاري، وفق مانقله 3 أشخاص من مجلس النواب على دراية بالموضوع.

وفي الوقت الذي دعت فيه إدارة بايدن إلى وقف فوري لإطلاق النار، قالت إن إسرائيل لها الحق الكامل في الدفاع عن نفسها، وهو الموقف الذي أيدته أغلبية في الكونجرس في السابق.