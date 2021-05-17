تطبيق «توكلنا».. بعد رفع الحظر.. السعودية توضح شروط السفر للمملكة

الشارقة - اميمة ياسر - تزامنا مع عودة الرحلات الدولية اليوم، بعد السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى خارج الوطن وفقاً للإجراءات الصحية الخاصة بهذه المرحلة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، الدليل الإرشادي المُحدّث للمسافرين بشأن شروط السفر للسعودية، والذي تضمن الإجراءات المطبقة سابقًا علاوة على إجراءات وقائية جديدة.

شروط السفر بالسعودية: اشتراط تطبيق «توكلنا»

أبرز الإصدار الجديد بشأن شروط السفر بالسعودية عدة إجراءات جديدة للمسافرين، منها اشتراط تطبيق «توكلنا» عند الدخول إلى المطار، وأن يكون السفر للفئات المسموح لها بالسفر ووفقاً للاشتراطات المحددة من الجهات المختصة، وأن يقتصر الدخول للمطار لمن يحمل تذاكر السفر، عدا المرافقين لذوي الإعاقة، مع ضرورة التأكد من المتطلبات الصحية المطبقة في الوجهة المقصودة، والامتثال لأي تدابير احترازية. حسبما نشر موقع "الوطن".

وفي إطار شروط السفر بالسعودية، حث الدليل المسافرين على التوجه للمطار قبل الرحلة بوقت كافٍ، والتأكد من الحالة الصحية عند بوابات الدخول إلى صالات المطارات، منها منع الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية من دخول المطار.

شروط السفر بالسعودية: تشجيع على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية

وشجع الدليل على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والتقليل من استخدام الأوراق النقدية، والالتزام بالتصعيد حسب مناطق المقاعد للطائرة من قبل مزود الخدمة، وتطبيق التباعد الجسدي بين المسافرين في أماكن الاصطفاف كافة.

شروط السفر بالسعودية كما تضمنها الدليل، أكدت أن جميع المّلاحين والرّكاب داخل الطائرة ملزمون بارتداء الكمامات والقفازات طوال مدة سير الرحلة، إضافة إلى المحافظة على التباعد الاجتماعي قدر الإمكان، ووفق نسبة إشغال الطائرة، علاوة على السماح بتقديم الوجبات والمبيعات الجوية خلال الرحلة، وإغلاق المصلى في الطائرة إن وجد، فضلاً عن مواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد كل رحلة.

شروط السفر بالسعودية.. إجراءات الاشتباه في حالة الإصابة بكورونا

وتطرق الدليل الإرشادي المحدث حول شروط السفر بالسعودية إلى الإجراءات المتخذة عند وجود حالة الاشتباه بالإصابة بفيروس «كوفيد-19»، وتشمل تخصيص بعض المقاعد كمنطقة حجر للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة أثناء الرحلة، وتعيين أحد أفراد الطاقم للتعامل مع المريض والحد من التحرك قدر الإمكان، وعند الوصول تُسلم أمتعة المسافر المريض حسب الإجراءات المتبعة، ونقل الحالة للمستشفى حسب الآلية المتبعة من قبل وزارة الصحة.

يذكر أن الدليل الإرشادي المحدث للمسافرين بشأن شروط السفر بالسعودية، يعد إطارًا إرشاديًا للمسافرين في مطارات المملكة، ويتضمّن مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي يمر بها المسافر خلال رحلة سفره، إضافة إلى الالتزامات التي يجب عليه اتباعها لضمان رحلة سفر آمنة، تبدأ من المنزل حتى الوصول للوجهة المقصودة.

ويمكن تحميل الدليل الإرشادي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للطيران المدني: https://gaca.gov.sa/web/ar-sa/page/home