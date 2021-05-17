بعد نشره علم إسرائيل على تويتر وانستجرام.. الكويت تستدعي سفير التشيك

محمد الفلاح - الإثنين 17 مايو 2021

استدعت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الإثنين، السفير التشيكي بعدما نشر علم إسرائيل على حسابيه على تويتر وإنستجرام، وعبرت له عن رفضها للتصرفات التي تتعارض وطبيعة وظيفته الدبلوماسية.



وأعربت الوزارة، في بيان صحافي، عن رفضها القاطع واستهجانها الشديد لما بدر عن السفير مارتن دوفراك.

وأوضحت أن "هذا التصرف المرفوض وما يشكله من إساءة بالغة للمشاعر في دولة الكويت على المستويين الرسمي والشعبي، لا يتناسب وطبيعة الوظيفة الدبلوماسية، ويتعارض مع الأعراف الدبلوماسية، ونصوص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

وأعرب السفير عن أسفه البالغ لدولة الكويت حكومة وشعباً، مشيراً إلى أن "ما وقع، خطأٌ غير مقصود"، مؤكداً أنه "سلوك شخصي، ولا يمثل موقف حكومته من الوضع المؤسف في فلسطين".

وأشار إلى سحب الصورة التي أثارت الاستياء، وإلى أن سفارته أصدرت بيانا أكدت فيه أنه تصرف لا يمثل موقف حكومة التشيك، وأنه تصرف شخصي.

ونشر السفير التشيكي، على تويتر وإنستجرام صورة له عليها العلم الإسرائيلي، الأمر الذي جعل نواباً من مجلس الأمة الكويتي وعدداً من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، يطالبون الخارجية الكويتية بإبلاغ السفير بأنه شخص غير مرغوب فيه، في البلاد.

وقال السفير في بيان اعتذار اليوم :"خانتنى أحاسيسي تجاه مشاعر العديد من أصدقائي الكويتيين والمسلمين المقربين بشدة، وأريد أن أعتذر لهم، ولجميع الكويتيين والفلسطينيين، ولأي شخص آخر يشعر بالحزن من ذلك".