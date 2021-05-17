شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قتلى فى هجمات إرهابية بالكونغو الديموقراطية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل عشرة مدنيين على الأقل فى شرق الكونغو الديمقراطية هذا الأسبوع، فى هجمات شنها مسلحون من "تحالف القوى الديمقراطية" وهى الميليشيا الإرهابية أوغندية الأصل .

وقالت منظمة "كيفو سيكيوريتى تراكر" فى تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الاثنين، إن عشرة مدنيين على الأقل قتلوا فى قريتى "نجاكا" و"مانجوندو" بالقرب من بلدة "مامباسا" بمقاطعة "إيتورى".. مضيفة أن المصادر المحلية تشتبه بأن الهجمات شنها تحالف القوى الديمقراطية، ربما بالتحالف مع جماعة محلية .

ومنظمة "كيفو سيكيوريتى تراكر" تعمل على توثيق أعمال العنف والهجمات التي تشنها الجماعات الإرهابية في شرق الكونغو الديمقراطية.