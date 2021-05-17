وكالة الاستخبارات: القبض على متهم يتاجر بالعملة المزيفة في كركوك

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على متهم يتاجر بالعملة المزيفة في محافظة كركوك.

الوكالة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقا القبض على احد المتهمين بمحافظة كركوك والذي يتاجر بالعملة الاجنبية المزيفة".

وتابع ان " عملية إلقاء القبض تمت بعد استدراجه ونصب كمين محكم له وبالجرم المشهود وبحوزته (١٦٠٠٠٠٠٠) دولار امريكي مزيف فئة (١٠٠) دولار، والذي اعترف من خلال التحقيقات بأنه هو من يقوم بتزوير العملة من خلال الطباعة بمنزله وبعد الانتقال لمحل سكناه تم ضبط الطابعة ومواد التزوير المستخدمة، فضلاً عن قيامه بثلاث عمليات نصب واحتيال على المواطنيين بترويج وبيع لتلك العملة".

واضاف البيان انه "تم تدوين اقوالهُ ابتدائياً وقضائياً حيث اتخذت بحقه الاجراءات القانونية".