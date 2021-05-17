انت الان تتابع خبر بينها الثوم.. أطعمة خارقة لزيادة تدفق الدم بشكل طبيعي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قد يكون لدى العديد من الأفراد كمية كافية من الدم ولكنهم يعانون من ضعف تدفق الدم، والذي يتجلى غالبا بالضعف والخدر والشعور بالوخز، وعلى المدى الطويل يمكن أن يؤدي أيضا إلى تلف الأعصاب أو تلف الأنسجة أو السكتة الدماغية إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، وذلك وفقا لتقرير طبي نشره موقع "فود" الهندي.



وذكر التقرير أنه لحسن الحظ هناك أطعمة معينة تساعد على زيادة تدفق الدم بشكل طبيعي، وتشمل ما يلي:

يعد الشمندر ذو اللون الأحمر الغامق كنزا غنيا بمضادات الأكسدة، ويمكن للأصباغ المسؤولة عن لونه الجميل مثل البيتالين أن تعزز الصحة العامة أيضا، فمن المعروف أن جذر الشمندر يحسن الدورة الدموية وينقي الدم ويقوي الكبد، إذ يساعد المزيج من الحديد ومضادات الأكسدة الموجودة فيه في تنقية الدم، وكذلك تحسين امتصاص الأكسجين.يعرف التوت أيضا بكونه أحد أشهر أصناف الفواكه التي تعزز تدفق الدم بشكل طبيعي وتفعل المعجزات لصحة القلب أيضا.

الرمان:



يعد الرمان مصدرا قويا جدا لمضادات الأكسدة والنترات، كما يحتوي أيضا على مادة البوليفينول والتي تعتبر من الموسعات القوية للأوعية الدموية، الأمر الذي يساعد على تدفق الدم فيها بشكل أكثر سهولة وليونة.

الثوم:



يمكن لهذا النوع من الأعشاب أن يفعل المعجزات لتنشيط الدورة الدموية، وهو معروف عالميا بفوائده المعززة للصحة، إذ له تأثيره الإيجابي أيضا على الجهاز الهضمي، ويعمل على تعزيز جهاز المناعة، وخفض ضغط الدم، ومكافحة أمراض القلب.

القرفة:



أظهرت القرفة فعاليتها كتوابل دافئة يمكن أن تساعد في تدفق الدم عن طريق تحسين تمدد الأوعية الدموية وذلك في العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات، فإذا اتسعت الأوعية الدموية بشكل كافي، لن يحدث أي إعاقة في تدفق الدم.