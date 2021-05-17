انت الان تتابع خبر بيع لوحة 'دون عنوان' بـ 38 مليون دولار.. ما قصتها؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب موقع "pledgetimes"، اللوحة كناية عن عمل فني بسيط، عبارة عن لوحة زرقاء مستطيلة تعتبر تحفة فنية مؤثرة، تم بيعها في مزاد علني في دار كريستيز بمدينة نيويورك.

وبهذا الصدد، قالت إميلي كابلان للموقع: "لوحة روثكو قبل الأخيرة، دون عنوان، تقدم رؤية فاصلة للألوان المتوهجة والبراقة. وتمثل ترنيمة رنانة مضيئة تلخص ببلاغة روح عمل حياة الفنان".



وتعتبر اللوحة الفنية التي تحمل اسم "دون عنوان"، اللوحة قبل الأخيرة التي أنجزها روثكو قبل أن يموت منتحرا عام 1970.

ويقول الخبراء، إن العمل الزيتي على القماش يتميز بدرجات مختلفة من اللون الأزرق والتي "تتحول وتلمع" أثناء التقاطها للضوء، والتي بدورها "تجسد روح أعمال حياته".

ويعد روثكو أحد أشهر الفنانين في الولايات المتحدة، وقد صنع لنفسه اسمًا برسم كتل كبيرة من الألوان بأشكال مختلفة، معظمها من المستطيلات والمربعات.

وكانت اللوحة قد جذبت اهتماما عالميّا قبل أن تجلب في النهاية 38.21 مليون دولار.

وكانت لوحة سابقة تحمل اسم "رقم 10"، للفنان ذاته، بيعت في دار كريستي للمزادات عام 2015 مقابل 81.9 مليون دولار، فيما كانت التقديرات تشير إلى أنها ستباع مقابل 45 مليون دولار.

وتصدرت لوحة "برتقالي وأحمر وأصفر" للفنان مارك روثكو، مبيعات كريستي عام 2012 وسجلت 86.9 مليون دولار.