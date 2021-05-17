الفصائل الفلسطينية تستهدف بارجة وتصيب مبنى بشكل مباشر داخل اسرائيل

هذا وأكد الجيش الإسرائيلي، استهداف إحدى البوارج الحربية التابعة له بعد دقائق من إعلان كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، استهدافها.

وكانت "كتائب القسام" قد أعلنت البدء برد صاروخي كبير على إسرائيل، ردا على ما اسمتها العربدة الجوفاء من العدو على أهلنا في قطاع غزة الليلة الماضية، والعدوان المتواصل على شعبنا".



وكشفت أنها قصفت قاعدة "حتسريم" الجوية برشقة صاروخية، وأنها جددت قصف كيبوتس "إيرز" بقذائف الهاون.

الى ذلك اعلنت سرايا القدس عن استهداف مدينة أسدود برشقة صاروخية ، وذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة باصابة 8 مستوطنين بعد سقوط صاروخ على مبنى في أسدود.