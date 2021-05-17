كاتالونيا تنتصر على الانقسام بهدف في الوقت بدل الضائع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توصل أكبر حزبين في إقليم كتالونيا إلى اتفاق طال انتظاره على تشكيل الحكومة، بعد أشهر من التعثر، والانقسام الحزبي.

الاتفاق بين الحزبين الانفصاليين في الإقليم، ذكرته وسائل إعلام اليوم الإثنين؛ حيث ينهي توافقهما على تقاسم السلطة في الإقليم الإسباني أكثر من ثلاثة أشهر من الجدل المتصاعد منذ انتخابات فبراير/شباط الماضي.

وذكرت صحيفتا "لا فانجوارديا" و"البايس" أن حزبي "يسار كتالونيا الجمهوري" و "معا من أجل كتالونيا"، أعلنا التوصل للاتفاق.

ويعاني إقليم كتالونيا؛ وهو قوة اقتصادية في إسبانيا، من انقسام حاد بشأن قضية السعي للاستقلال عن بقية البلد الأوروبي، وهى الخطوة التي تعارضها مدريد بشدة.





وسيقود الحكومة الإقليمية بيير اراجونيس من حزب يسار كتالونيا الجمهوري، وسيدعمه حزب الوحدة الشعبية، المؤيد للاستقلال، ولكن من غير المتوقع أن يشارك في الائتلاف.



هدف الانفصال المؤجل

واعتذر حزبا يسار كتالونيا الجمهورية ومعا من أجل كتالونيا عن طول عملية تشكيل الحكومة، وتعهدا" بأن يحرزا تقدما بشأن هدف الاستقلال المشترك".

وكانت الأحزاب الثلاثة الانفصالية قد فازت بـ74 مقعدا من بين 135 مقعدا بالبرلمان الإقليمي في برشلونة خلال الانتخابات التي أجريت في شباط/فبراير الماضي.

وشهدت كتالونيا توترا غير مسبوق عام 2017، وعمت المظاهرات التي تخللتها أعمال مدن الإقليم، وتكررت الاحتجاجات عام 2019 للمطالبة بالإفراج عن زعماء الإقليم الذين حكم عليهم بالسجن بسبب تأييد الانفصال عن إسبانيا.

وتجددت المظاهرات في كتالونيا، خاصة في عاصمة الإقليم برشلونة هذا العام لكن الداعي كان المطالبة بالإفراج عن مغني الراب الكتالوني بابلو هاسيل؛ الذي حُكم عليه بالسجن تسعة أشهر بعدما أدين بجرم تمجيد الإرهاب.