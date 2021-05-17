بلينكن يتحدث عن دور أمريكي وراء الكواليس لإنهاء العنف في غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده تعمل بكثافة وراء الكواليس لإنهاء العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأعرب بلينكن في تصريحات خلال مؤتمر مشترك مع نظيره الدنمركي في كوبنهاجن، عن قلق بلاده بسبب تعريض الصحفيين والمسعفين للخطر، في إشارة على ما يبدو لاستهداف إسرائيل بناية في قطاع غزة كانت تستخدمها مؤسسات إعلامية دولية.

وأكد أن واشنطن طلبت من إسرائيل توضيح "مبرر" ضرب برج يضم مؤسسات إعلامية في غزة.

وتوخى بلينكن الحذر في كلامه مؤكدا أنه لم يطلع شخصيا على معلومات يحتمل أن السلطات الإسرائيلية وفرتها ولا يمكنه تاليا إبداء رأي حول شرعية الضربة من عدمها.

ودعا الوزير الأمريكي حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في القطاع لوقف هجماتها الصاروخية، مجددا تأكيد على ما قال إنه "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وقال لإن إسرائيل عليها عبء إضافي في بذل كل الجهود لتفادي سقوط ضحايا مدنيين.

ومنذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة بلغت حصيلة القتلى الفلسطينيين في عملية "حارس الأسوار" 202 قتيل بينهم 58 طفلا و35 سيدة و1300 مصاب بجراح مختلفة.

وحث بلينكن جميع الأطراف على حماية المدنيين مؤكدا أن بلاده ستواصل مساعيها الدبلوماسية لإنهاء العنف.

والإثنين، دخلت العملية الإسرائيلية في قطاع غزة أسبوعها الثاني دون مؤشرات على الأرض للتهدئة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت عزمها مواصلة العملية لتنهي تكهنات بقرب التوصل لاتفاق تهدئة.

وبدأت هذه الجولة الإثنين الماضي، على خلفية التوتر الحاصل في القدس، حيث أطلقت كتائب القسام الذراع المسلحة لحماس صاروخا تجاه مدينة القدس بعد تحذير لإسرائيل بوقف الاعتداءات في القدس.

وسارعت إسرائيل لتشن سلسلة غارات عنيفة وأطلقت عملية عسكرية واسعة ضد غزة سمتها "حارس الأسوار"، في حين ردت الفصائل الفلسطينية برشقات صاروخية كبيرة ضمن عملية أسمتها "سيف القدس".