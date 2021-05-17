صور.. وصول أول فوج من جرحى غزة إلى مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر أول فوج من الجرحى الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة معبر رفح البري، حيث سيتلقون العلاج في مصر.

وتنقل سيارات الإسعاف المصري جرحى غزة نحو مستشفيات العريش وبير العبد والإسماعيلية للعلاج.

وأمس، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني في غزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها.

أعقب ذلك عبور عدة شاحنات مصرية معبر رفح إلى قطاع غزة لتوصيل مساعدات طبية.





وحملت الشاحنات التي تحمل المساعدات المصرية للقطاع لافتات كتب عليها " كل الدعم والمساندة من الشعب المصري للشعب الفلسطيني".



وأعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري مع غزة، صباح أمس الأحد، بشكل استثنائي لنقل المصابين الفلسطينيين جراء القصف المتواصل على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي.



وأمس الأحد أعلن سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح وصول 10 سيارات إسعاف مصرية إلى معبر رفح لنقل الجرحى، حيث خصص 3 مستشفيات لاستقبالهم وعلاجهم وهي العريش وبير العبد والإسماعيلية.

وأعلن السفير دياب اللوح تشكيل لجنة لاستقبال الجرحى الذين أصيبوا خلال الأيام المنصرمة.

ولفت إلى أن السفارة تتابع التنسيق مع وزارة الصحة المصرية والأجهزة المعنية المصرية لبدء نقل وعلاج جرحى قطاع غزة، مؤكدًا حرص السفارة على خدمة أبنائها الجرحى ومرافقيهم، وسعيها لتذليل العقبات أمامهم حتى عودتهم عقب العلاج.





وفي وقت سابق، أوضح الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية المصريةـ في بيان، أنه تم رفع درجة الاستعداد بـ3 منشآت صحية تابعة للهيئة، وذلك حال الاحتياج لمستشفيات إخلاء للجرحى والمصابين من غزة.

وخلال 7 أيام من الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة أصيب 1235 شخصا، بينهم عشرات الأطفال والنساء، فضلا عن ما يقارب مئتين من القتلى.

