فلسطين تطالب واشنطن بوقف هجمات إسرائيل وتحذر من عواقبها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب وفد فلسطيني، اليوم الإثنين، المبعوث الأمريكي هادي عمرو بأن تعمل الولايات المتحدة من أجل وقف شامل للهجمات الإسرائيلية.

جاء ذلك في لقاء جمع عن الطرف الفلسطيني، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ومدير المخابرات العامة ماجد فرج، والمستشار مجدي الخالدي، بالمبعوث الأمريكي للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية هادي عمرو في مدينة رام الله.

وجاء في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، أن اللقاء تناول آخر التطورات والمستجدات السياسية في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، إلى جانب العديد من القضايا الثنائية بين الطرفين.

من جهته، طالب الوفد الفلسطيني الإدارة الأمريكية ببذل كل جهد والضغط على إسرائيل، لـ"وقف العدوان فوراً، ووقف التهجير واحترام المقدسات ووضع حد لإرهاب المستوطنين".





وحذر الوفد الفلسطيني من أن استمرار هذه الأعمال التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية والمستوطنون، "قد يؤدي إلى قتل أو تدمير أي أمل بإحياء عملية سياسية جدية للوصول إلى حل شامل يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ".





وكان الموفد الأمريكي وصل إلى المنطقة السبت، وعقد أمس محادثات مع عدد من المسؤولين الإسرائيليين على رأسهم وزير الدفاع بيني جانتس.





وتتركز محادثات المبعوث الأمريكي مع الطرفين على التوصل إلى تهدئة توقف التصعيد المتواصل منذ أسبوع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.