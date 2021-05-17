الجيش العراقي يتوعد داعش بـ"جحيم قادم" ويؤكد مقتل 8 من عناصره

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش العراقي، الإثنين، مقتل 8 عناصر من داعش في غارة بمحافظة نينوى شمال البلاد، متوعدا فلول التنظيم الإرهابي بـ"جحيم قادم".

وأوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أن مقاتلات "أف – 16" شاركت في الغارة التي نفذها جهاز مكافحة الإرهاب في نينوى.

وذكر اللواء يحيى رسول، في بيان حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، أن قطعات جهاز مُكافحة الإرهاب شرعت بعملية نوعية في منطقة حمام العليل جنوب شرقي مدينة الموصل، مشيرا إلى أن رجال مكافحة الإرهاب أحكموا الطوق على مداخل ومخارج الأوكار التي يختبئ بها عناصر ع داعش باستخدام حلقة نارية من الأسلحة.

وأضاف: "بدأت طائرات إف 16 بإشراف قيادة العمليات المشتركة بقصف دقيق لمواقع العصابات الإرهابية المُرسلة عبر إحداثيات جهاز مُكافحة الإرهاب".

ولفت إلى أن "العملية أسفرت عن العثور على أعتدة وأسلحة وأحزمة وعبوات ناسفة وعدد كبير من أجهزة الاتصالات داخل هذه الأوكار الإرهابية والتي دُمر الكثير منها نتيجة تساقط الصخور الثقيلة جراء قصف الطائرات".

وشدد رسول على أن "العملية التي نفذها جهاز مُكافحة الإرهاب مؤخرا، هي جُزء بسيط من الجحيم القادم لهذه العصابات الإرهابية".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات العراقية، اليوم الإثنين، تفكيك خلية إرهابية لزرع العبوات الناسفة في محافظة ديالى، واعتقال أفرادها.

وتتصاعد حدة هجمات داعش منذ مطلع العام الماضي، في استهداف المدن والقطعات الأمنية تتركز اغلبها في المناطق الغربية والشمالية التي كان التنظيم سيطر عليها في احداث يونيو/حزيران 2014.

وتطارد القوات الأمنية عناصر التنظيم بغطاء جوي من قبل التحالف الدولي عبر سلسلة من العمليات العسكرية التي اسفرت عن اعتقال ومقتل العشرات من داعش بينهم قيادات من الصف الأول.