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مقتل 3 أشخاص في هجوم بسكين في مدينة يكاترينبورغ الروسية

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - عمد رجل في إحدى الحدائق العامة بمدينة يكاترينبورغ الروسية إلى مهاجمة أشخاص آخرين بسكين ما أسفر عن مقتل 3 منهم فيما تمكنت الشرطة من إصابته وإلقاء القبض عليه.

وبحسب تقارير صحفية وقع الحادث بعد أن تناول عدد من الأشخاص الكحول معا، ثم اندلع خلاف بينهم فعمد أحدهم إلى طعن ثلاثة من رفاقه بسكين.

وأثناء اعتقاله قاوم منفذ الهجوم الشرطة ما أدى إلى إصابته برصاصة في صدره، وتم نقله للمستشفى.

وفي وقت سابق تحدثت المعلومات ألأولية عن تنفيذ مجهول هجوما بسكين على المارة، وتحييد منفذ الهجوم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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