شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الامريكي: نسعى لتهدئة دائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إدارته تعمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق تهدئة دائمة مضيفاً أن الطرفين يستحقان العيش في أمن وسلام.



وأضاف بايدن في تسجيل فيديو بث بمناسبة عيد الفطر "نرى أيضاً أن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون سويا العيش في أمن وسلام، وأن ينعموا بدرجة متساوية من الحرية والرخاء والديمقراطية".

وتابع الرئيس الأمريكي "إدارتي ستواصل دفع الفلسطينيين والإسرائيليين وأطراف أخرى بالمنطقة للعمل على تهدئة دائمة".