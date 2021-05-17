اخبار العالم

الخطوط التونسية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخطوط التونسية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تستأنف الخطوط التونسية رحلاتها إلى مطارات ليبيا اليوم الإثنين، بعد انقطاعها 7 أعوام بسبب تردي الوضع الأمني.

 

وأعلنت الناقلة الوطنية، في بيان برمجة رحلات بداية من اليوم من مطار قرطاج الدولي نحو مطار معيتيقة في طرابلس.

 

وكانت الشركة أجلت موعد استئناف الرحلات، الذي كان مقرراً في 27 أبريل (نيسان) الماضي، بسبب ضعف الحجوزات وتفشي وباء .

 

وتسعى تونس، التي لها جالية مهمة في ليبيا، إلى تعزيز حضورها في جارتها بعد اتفاق التسوية السياسية بين الفرقاء الليبيين، وتكوين حكومة لتبدأ ترتيبات إعادة البناء في بلد مزقته النزاعات الداخلية منذ 2011.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا