الخطوط التونسية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تستأنف الخطوط التونسية رحلاتها إلى مطارات ليبيا اليوم الإثنين، بعد انقطاعها 7 أعوام بسبب تردي الوضع الأمني.



وأعلنت الناقلة الوطنية، في بيان برمجة رحلات بداية من اليوم من مطار قرطاج الدولي نحو مطار معيتيقة في طرابلس.

وكانت الشركة أجلت موعد استئناف الرحلات، الذي كان مقرراً في 27 أبريل (نيسان) الماضي، بسبب ضعف الحجوزات وتفشي وباء كورونا.

وتسعى تونس، التي لها جالية مهمة في ليبيا، إلى تعزيز حضورها في جارتها بعد اتفاق التسوية السياسية بين الفرقاء الليبيين، وتكوين حكومة لتبدأ ترتيبات إعادة البناء في بلد مزقته النزاعات الداخلية منذ 2011.