الأردن: لا استقرار في المنطقة ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي اليوم الإثنين إن المنطقة "لن تنعم بالأمن والاستقرار ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه".



ونقلت قناة المملكة الأردنية، على موقعها، عنه "رسالتنا إلى العالم هي أن الاحتلال أساس الشر كله".

وأضاف "القضية الفلسطينية مفتاح الحل، وجوهر الصراع، ومستمرون في بذل كل جهد ممكن للدفاع، وإسناد حقوق الشعب الفلسطيني".

وأوضح أن "الأردن على تواصل مستمر مع الأشقاء في فلسطين لدعم حقوق أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة"، موضحاً أن "ترحيلهم سيكون جريمة حرب وفق القانون الدولي".

وأشار إلى أن "رسالة الأردن الواحدة هي أن على إسرائيل وقف كل ممارساتها واعتداءاتها على الشعب الفلسطيني التي تقوض كل جهود السلام الشامل والعادل".