شكرا لقرائتكم فرنسا: إخلاء مدرسة بعد إنذار بوجود قنبلة في مدينة ليل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت الشرطة الفرنسية إن السلطات أخلت مدرسة في مدينة ليل بشمال البلاد اليوم الاثنين في أعقاب إنذار بوجود قنبلة، لتؤكد بذلك ما ورد في تقارير إعلامية.

وأضافت شرطة منطقة أوت-دو-فرانس، أن الشرطة تنفذ عملية في المنطقة المحيطة بالمدرسة والتي جرى تطويقها.

وكان تلفزيون بي.إف.إم وصحيفة لا فوا دو نور قالا في وقت سابق، إن فريقا للمتفجرات وكلابا بوليسية انتشرت في المكان.