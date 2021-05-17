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فرنسا: إخلاء مدرسة بعد إنذار بوجود قنبلة في مدينة ليل

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت الشرطة الفرنسية إن السلطات أخلت مدرسة في مدينة ليل بشمال البلاد اليوم الاثنين في أعقاب إنذار بوجود قنبلة، لتؤكد بذلك ما ورد في تقارير إعلامية.

وأضافت شرطة منطقة أوت-دو-فرانس، أن الشرطة تنفذ عملية في المنطقة المحيطة بالمدرسة والتي جرى تطويقها.

وكان تلفزيون بي.إف.إم وصحيفة لا فوا دو نور قالا في وقت سابق، إن فريقا للمتفجرات وكلابا بوليسية انتشرت في المكان.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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