شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قيادي في "الجهاد الإسلامي" بغزة جراء ضربة جوية إسرائيلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غزة - رويترز

قال الجيش الإسرائيلي ومصدر في "حركة الجهاد الإسلامي"، إن أحد قادة الحركة البارزين في غزة قُتل جراء ضربة جوية إسرائيلية الاثنين.

ومن المرجح أن يثير مقتل حسام أبو هربيد، قائد لواء "شمال غزة"، رد فعل عنيفاً من جانب الجماعة في خضم معارك ضارية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع، بما في ذلك حركة "حماس".

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان، مقتل هربيد، وقال إنه "كان وراء العديد من الهجمات بصواريخ مضادة للدبابات على مدنيين إسرائيليين" على حدّ وصف البيان.

وأضاف الجيش في البيان، أن "هذه الهجمات شملت هجوماً في اليوم الأول من هذه الجولة من القتال، والذي أصاب مدنياً في إسرائيل".

وتابع الجيش أن "هربيد قيادي بجماعة الجهاد الإسلامي منذ 15 عاماً".