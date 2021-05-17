شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء مدرسة في مدينة ليل الفرنسية بعد إنذار بوجود قنبلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

قالت الشرطة الفرنسية إن السلطات أخلت مدرسة في مدينة ليل شمال البلاد الاثنين في أعقاب إنذار بوجود قنبلة، لتؤكد بذلك ما ورد في تقارير إعلامية.

وأضافت شرطة منطقة أوت-دو-فرانس، أن قوات الأمن تنفذ عملية في المنطقة المحيطة بالمدرسة، والتي جرى تطويقها.

وكان تلفزيون بي.إف.إم وصحيفة لا فوا دو نور، قالا في وقت سابق إن فريقاً متخصصاً بالمتفجرات وكلاباً بوليسية، انتشرت في المكان.