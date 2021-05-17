ياسين منصور رئيساً لشركة الأهلي لكرة القدم

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري تعيين رجل الأعمال الملياردير ياسين منصور، رئيساً لمجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، والمهندس مصطفى مراد فهمي، نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وحسام غالي عضواً في مجلس الإدارة.

كما قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تعيين الدكتور سعد شلبي، مستشار مجلس الإدارة للتسويق والتعاقدات، قائماً بأعمال المدير التنفيذي، والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية لتعيين المدير التنفيذي وفقاً لنصوص لائحة النظام الأساسي بنادي القرن في إفريقيا.

وعُرف منصور بدعمه الكبير للنادي الأهلي، كأحد مشجعي النادي على مدار السنوات الماضية وكعضو مجلس إدارته الأسبق، إلا أنه سيعود للنادي ليتولى رئاسة شركة كرة القدم التي تهدف إلى إدارة وتنظيم رياضة كرة القدم وتسويق ما يرتبط بها.

ويعد منصور واحداً من أثرياء مصر والعرب، بثروة تبلغ 1.1 مليار دولار، وفقاً لتقديرات مجلة فوربس الأمريكية.

واحتل منصور المركز 21 ضمن قائمة الأثرياء العرب في 2021، ويصنف عالمياً في المركز 2524 مكرر ضمن قائمة أثرياء العالم.

وخلال العام الماضي سجل ياسين أكبر خسارة بين المليارديرات العرب، بعدما خسر نحو نصف ثروته بقيمة 1.1 مليار دولار، تزامناً مع تداعيات أزمة كورونا لتصل قيمة الثروة إلى 1.1 مليار دولار.

وياسين منصور مساهم في مجموعة منصور، التي أسسها والده، وهي الموزع الحصري لسيارات جنرال موتورز.

وتمتلك مجموعة منصور الحقوق الحصرية لامتياز العلامة التجارية الشهيرة في قطاع المأكولات الجاهزة (ماكدونالدز) في مصر كما أنها الموزع الحصري لعلامة السجائر (Gauloises).

ويرأس منصور مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، التي تعتبر واحدة من أكبر المطورين العقاريين في مصر.

وكان ياسين منصور عضواً سابقاً في مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي.

وحصل منصور على بكالوريوس في الآداب والعلوم من جامعة جورج واشنطن في أمريكا، وهو متزوج ولديه 4 أبناء ويبلغ من العمر 59 عاماً، بحسب بيانات فوربس.

وسيكون منصور على رأس شركة تضم مصطفى مراد فهمي، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي سابقًا، نائبًا، وحسام غالي، لاعب الأهلي السابق وعضو مجلس النواب الحالي، في منصب عضوية مجلس إدارة الشركة.

وستكون شركة كرة القدم هي المسؤولة عن كافة أمور كرة القدم في النادي الأهلي من تنظيم كرة القدم والتعاقدات وإعارات اللاعبين وحقوق الرعاية وحقوق البث وكل أعمال الأكاديميات، والمشاركة في مختلف الفاعليات والمنافسات، سواء كانت محلية أو قارية أو عالمية.

كما تمثل شركة الكرة في الأهلي النادي أمام الاتحاد المصري لكرة القدم والكاف والفيفا وسيكون ممثل الشركة حاضراً في كل المحافل سواء في انتخابات اتحاد الكرة أو انتخابات رابطة الأندية أو أي أمور شبيهة.

شركة الكرة في الأهلي ستكون شركة مساهمة مصرية على أن يملك الأهلي النسبة الحاكمة 51% من إجمالي الأسهم حسب لائحة النادي واللائحة المالية المعلنة من وزارة الشباب والرياضة الفترة الماضية.

وتهدف شركة كرة القدم في النادي الأهلي إلى مواكبة التغيرات في المجالات الإدارية والإنشائية والاستثمارية والتسويقية والخدمية، وخلق روافد جديدة وكبيرة تضاعف الموارد المالية، وتسهم في استمرار حملة التطوير والبناء التي يشهدها النادي وفرقه الرياضية وقطاعاته المختلفة، بما يحقق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي.

هدف شركة كرة القدم بالأهلي

تأسيس شركة الأهلي لكرة القدم «شركة مساهمة مصرية»، تستهدف إدارة وتنظيم رياضة كرة القدم الاحترافية وأعمال الأكاديميات، والمشاركة في مختلف الفاعليات والمنافسات، سواء كانت محلية أو قارية أو عالمية.

كما تقوم شركة الكرة بتسويق ما يرتبط بها من حقوق البث - حقوق الرعاية - السلع والمنتجات المرخصة - منتجات برامج التسويق التعاوني - الإعلانات والتصديق على المنتجات - انتقالات وإعارات اللاعبين - مبيعات الأعلام الجديدة - البرامج الإعلامية المدفوعة للاعبين والأجهزة الفنية - الأكاديميات - المعسكرات - المباريات... إلخ.

لجنة التخطيط بالأهلي

وتتكون لجنة التخطيط في النادي الأهلي من محمود الخطيب بصفته رئيساً للنادي ومحسن صالح رئيساً وعضوية زكريا ناصف وسيكون لها الدور الفني في كل الأمور والتنسيق مع شركة الكرة.

وسيكون هناك تنسيق مشترك بين لجنة التخطيط وشركة الكرة في النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة سواء كان بتكوين لجنة فنية أو أي أمور أخرى تهدف إلى اتخاذ القرارات.

وحسب لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي واللائحة المالية للأندية:

يجوز للنادي بموافقة الجمعية العمومية والجهة الإدارية المختصة تأسيس الشركات المساهمة يساهم فيها النادي وأعضاؤه والمستثمرون من غير الأعضاء، ويتم طرح أسهمها لأعضاء النادي وفي حال عدم تغطية كامل الأسهم من جانب أعضاء النادي يتم طرحها لغير الأعضاء.

وحددت اللائحة نسبة النادي الأهلي التي تصل إلى 51% بحيث تكون للنادي النسبة الحاكمة ولا يجوز تعديل هذه النسبة إلا بعد موافقة الجمعية العمومية والجهة الإدارية، بمعنى أن الأهلي سيملك النسبة الحاكمة في شركة كرة القدم ويتم طرح باقي الأسهم لأعضاء النادي ثم بعد ذلك يتم طرحها لغير الأعضاء وفق القوانين الحاكمة.