شكرا لقرائتكم خبر عن ما الأسباب وراء مغادرة بيل جيتس إدارة مايكروسوفت؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: محمد الدسوقي

في مارس/ آذار من العام 2020، وبعد 3 أشهر من انتخاب الملياردير بيل جيتس رئيساً لمجلس إدارة مايكروسوفت، أعلن استقالته بشكل مفاجأ، ليرجح الكثيرون بأن الملياردير الشهير يعاني من مشاكل قد تكون أسرية أو صحية، أو أنه يريد أن يقضي بقية حياته في هدوء بعيداً عن عالم المال والأعمال.

صحيفة "وول ستريت جورنال"، بدأت في البحث وراء هذا القرار المفاجئ، حيث قال جيتس إنه يريد التركيز على عمله الخيري وسيواصل العمل كمستشار تقني للرئيس التنفيذي، كمبرر لخروجه من مجلس الإدارة، لكن الصحيفة كشفت أن أعضاء مجلس الإدارة قرروا الإطاحة ببيل في نهاية العام 2020، على خلفية تحقيق في علاقة مزعومة سابقة للملياردير مع موظفة في الشركة.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن هناك مصادر داخل "مايكروسوفت" أكدت استئجار شركة محاماة لإجراء تحقيق في أواخر عام 2019، بعد أن زعمت مهندسة من مايكروسوفت في رسالة أنها أقامت علاقة على مدار سنوات مع جيتس. المصادر ذاتها أكدت أيضاً أكدت أن جيتس استقال قبل اكتمال التحقيق وقبل أن يتخذ المجلس قراراً رسمياً بشأن هذه المسألة.

وقال متحدث باسم مايكروسوفت: "تلقت مايكروسوفت أمرا مقلقا في أواخر عام 2019، من أن بيل سعى لتكوين علاقة مع إحدى موظفات الشركة في عام 2000". ليخرج من جهته متحدث باسم جيتس يؤكد وجود هذه الملياردير هذه العلاقة، لكنه أشار إلى أنه انتهت وديا، وأن قرار غيتس بالخروج من مجلس إدارة مايكروسوفت "لم يكن مرتبطا بهذا الأمر بأي حال من الأحوال".

وربط محللون بأن هذه العلاقة أحد أبرز الأسباب وراء محاولة ميليندا خلع جيتس بعد 27 عاماً من الزواج.

يذكر أن في أوائل الشهر الجاري، أصدر جيتس وزوجته بياناً مشتركاً على "تويتر"، حيث أعلنا انفصالهما، وقالا إنهما لم يعودا يعتقدان أنهما يستطيعان "التطور معا كزوجين في المرحلة التالية من الحياة سويا".