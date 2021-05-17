شكرا لقرائتكم خبر عن نيكس يهزم سيلتيكس ويحسم المركز الرابع في الشرق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك - رويترز

سجل آر.جيه باريت 22 نقطة ليكمل نيويورك نيكس انتفاضته في المرحلة التمهيدية للموسم، وينتزع المركز الرابع في القسم الشرقي بفوزه 96-92 على بوسطن سيلتيكس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ويفتتح نيكس (41-31)، الذي بلغ الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ 2013، مشواره في دور الثمانية بالقسم الشرقي على ملعبه الأسبوع المقبل عندما يواجه أتلانتا هوكس صاحب المركز الخامس.

وكان سيلتيكس (36-36) ضمن بالفعل المركز السابع في الشرق والتصنيف الأول في جولة الصعود للأدوار الإقصائية، ويلتقي سيلتيكس، الذي يحتاج إلى انتصار واحد فقط ليتأهل للأدوار الإقصائية، يوم الثلاثاء مع واشنطن ويزاردز صاحب المركز الثامن الذي سجل له برادلي بيل سلة التقدم قبل دقيقتين و53 ثانية على النهاية ليفوز 115-110 على تشارلوت هورنتس.

وأضاف جوليوس راندل 21 نقطة مع نيكس الذي كاد أن يفرط في تقدمه بفارق 21 نقطة في الربع الثالث، وزاد أليك بيركس غلة فريقه بـ17 نقطة خلال مشاركته كبديل، كما سجل ريجي بولوك 16 نقطة.