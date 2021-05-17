الأسهم تحافظ على مكاسبها في تعاملات هادئة

أبوظبي: مهند داغر

حافظت الأسهم الإماراتية على مكاسبها في ختام تعاملات الاثنين، حيث أغلق مؤشر سوق دبي على ارتفاع 0.3% عند مستوى 2673 نقطة وبتداولات 269 مليون درهم، فيما كسب مؤشر سوق أبوظبي 0.39% عند 6453 نقطة، وبتداولات 1.6 مليار درهم.

واستمر الضغط في سوق دبي من أسهم «إعمار مولز» و«إعمار العقارية».

وفي أبوظبي تراجعت أسهم «الدار العقارية» و«أدنوك للتوزيع»، بينما واصل سهم «أبوظبي الأول» الارتفاع وقفز 1.3% عند 16.26 درهم، كذلك قفز سهم «أركان» 15% مواصلاً مسار الصعود القوي.