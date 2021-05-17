الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد قيادات حركة الجهاد الإسلامي في غزة.. و«القسام» تستهدف بارجة قبالة شواطئ القطاع

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل أحد قيادات تنظيم "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة حسام أبو هربيد جراء غارة جوية نفذها طيرانه.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له اليوم، إنه تم استهداف قائد اللواء الشمالي في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، حسام أبو هربيد، باستهداف سيارة كان يستقلها غربي مدينة غزة"، بحسب ما ذكر موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي.

وصباح اليوم الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي أن "سلاح الجو الإسرائيلي قصف 9 مقار لحركة "حماس" بقطاع غزة خلال الساعات الماضية، من بينها منازل قادة تشكيلات ميدانية قال إنها "استُخدمت كمخازن للأسلحة"، بالتوازي مع رشقات صاروخية من القطاع على المستوطنات المحاذية له".

وبحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي فإنه "من بين المنازل التي تم استهدافها منزل قائد كتيبة بيت حانون، ومنزل قائد سرية بيت حانون ومنزل قائد سرية في مدينة غزة ومنزل قائد سرية الشاطئ".

في الوقت ذاته، أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن استهدافها بارجة إسرائيلية في عرض البحر قبالة شواطئ غزة، برشقة صاروخية.

وأكد الجيش الإسرائيلي، استهداف إحدى البوارج الحربية التابعة له بعد دقائق من إعلان كتائب "القسام" استهدافها.

وكانت "كتائب القسام" قد أعلنت البدء برد صاروخي كبير على إسرائيل، "ردا على العربدة الجوفاء من العدو على أهلنا في قطاع غزة الليلة الماضية، والعدوان المتواصل على شعبنا".

وكشفت أنها قصفت قاعدة "حتسريم" الجوية برشقة صاروخية، وأنها جددت قصف كيبوتس "إيرز" بقذائف الهاون.

يأتي هذا في ظل التصعيد العسكري لليوم الثامن على التوالي بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع بما في ذلك حركة حماس.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن استشهاد 198 شخصاً، من بينهم 58 طفلاً و35 امرأة، فضلا عن إصابة 1300 بجراح مختلفة منذ الاثنين الماضي وحتى اليوم.

وقصفت إسرائيل الليلة الماضية ما وصفتها بأنها "أنفاق تحت الأرض" تمتد لمسافة 15 كيلومترا يستخدمها مسلحون من حركة حماس، وأطلق مسلحون فلسطينيون رشقات من الصواريخ على مدن إسرائيلية.

وبعد ليلة من الضربات الجوية الإسرائيلية المكثفة على مناطق في مختلف أنحاء قطاع غزة، قال الجيش الإسرائيلي إن مسلحين في غزة أطلقوا حوالي 60 صاروخا على مدن إسرائيلية خلال الليل بالمقارنة مع ما بين 120 و200 صاروخ في الليلتين السابقتين.