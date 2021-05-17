ضبط "حاصل على دبلوم صنايع" يدير صيدلية في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

ضبطت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالفيوم، صيدلية غير مرخصة يديرها شخص حاصل على دبلوم صنايع، بقرية رقاق التابعة لمركز يوسف الصديق.

كانت حملة من قسم التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالمحافظة، يقودها الدكتور أحمد عثمان رئيس القسم، وضمت الدكاترة عبير فؤاد، هناء فوزى، علاء محمد عبد العليم، بالاشتراك مع إدارة تموين يوسف الصديق، أسفرت عن ضبط مكان يعمل كصيدلية بدون ترخيص يديره شخص غير صيدلى حاصل على دبلوم الثانوية الصناعية، ويبيع أدوية بشرية.

جرى ضبط 1100 عبوة أدوية مختلفة، فضلا عن وجود أدوية منتهية الصلاحية، والتحفظ عليها، وأخطرت نيابة أبشواى والتي تتولى التحقيق.