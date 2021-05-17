محافظ بورسعيد: توفير 2000 رأس ماشية بأسعار تنافسية قبل عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، اليوم الاثنين، لمتابعة تجهيزات محطة تسمين الماشية بمنطقة القابوطى الجديد، وذلك ضمن الاستعدادات المبكرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأشار المحافظ، خلال الاجتماع، إلى أن محطة تسمين الماشية تعد واحدة من أكبر المشروعات من نوعها على مستوى الجمهورية، وستوفر حوالى 2000 رأس ماشية كمرحلة أولى بأسعار تنافسية، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لعيد الأضحى.

وأكد أن المحطة توزع لعدد من المحافظات، وكذلك منافذ البيع بالمحافظة لتغطية احتياجات السوق بأسعار تنافسية تقل عن أسعار السوق المحلي، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين.

يشار إلى أن المشروع يتكون من محطتين إحداهما محطة (أ) وتشمل 4 حظائر والأخرى محطة (ب) وتشمل حظيرتين، فضلًا عن وحدة متكاملة لتجهيز وتصنيع اللحوم وتعبئتها للتوزيع على المستويين المحلي والدولي ومنافذ ثابتة، وسيارات ثلاجة كمنافذ متنقلة تنتشر في أنحاء المدينة.