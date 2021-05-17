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أسعار الدولار مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الاثنين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار الصباح.

واستقر سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي، وقناة السويس، والإسكندرية عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي ثابتا عند 15.64 جنيه للشراء، و 15.73جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة، والبركة، وكريدي أجريكول، والعربي الإفريقي، والتعمير والإسكان عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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