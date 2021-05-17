الرئاسة الفلسطينيّة : الجريمة التي قام بها الإحتلال الإسرائيلي وراحت ضحيّتها عائلة كاملة لا يمكن السكوت عنها

اسماعيل عبد الحي - أكدت الرئاسة الفلسطينية أن "الجريمة البشعة التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم النكبة 15/5، والتي راحت ضحيتها عائلة كاملة من أبناء شعبنا، جريمة لا يمكن السكوت عنها".

وقالت الرئاسة الفلسطينية "إن الحرب الإسرائيلية مستمرة على الشعب الفلسطيني منذ 73 عاما، وآخر هذه الجرائم، إبادة عائلة أبو حطب بأطفالها ونسائها وشيوخها، تتحمل حكومة الإحتلال مسؤولية وتداعيات ذلك".

وأضافت الرئاسة "أي دعوات بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها هي تحريض على إستمرار القتل، وضوء أخضر للعدوان وإستمرار عمليات التهجير وتدمير الممتلكات وتشريد المواطنين، وتشجيع للعنف والتطرف ضد الشعب الفلسطيني".

وجددت الرئاسة "التأكيد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي واللجنة الرباعية الدولية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم، والضغط على حكومة الإحتلال لوقف عدوانها بشكل فوري والبدء بالعمل الجاد لإنهاء الاحتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية".

وشددت على أنه "من دون دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، فلن يكون هناك سلام أو أمن لأحد".

المصدر: RT