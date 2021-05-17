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البريطانيون يخرجون من الإغلاق وجونسون يدعو للحذر

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ابوظبي - سيف اليزيد - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه يجب أخذ الخطوة التالية للخروج من إجراءات الإغلاق، "بجرعة كبيرة من الحذر"، في ظل رفع المزيد من القيود المفروضة لمكافحة تفشي فيروس اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء أنه بينما يتم تخفيف الحظر المفروض على رحلات السفر الدولية والاختلاط بين الأسر في الداخل، بدأ التطبيق الالكتروني الخاص بـ "إدارة الصحة الوطنية" في إظهار حالة الأفراد من 
حيث تلقيهم اللقاح.

ويعد حصول الافراد على اللقاح خطوة مهمة لتطوير ما يسمى بجوازات السفر الخاصة بالحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والتي ستكون أساسية لتمكين الاشخاص من القيام برحلات للخارج.

إلا أن الحكومة تخشى من أن تؤدي سلالة الفيروس شديدة العدوى التي نشأت في الهند، إلى حدوث زيادة كبيرة في أعداد حالات الاصابة، وتعمل هذا الأسبوع على تسريع وتيرة إعطاء اللقاحات للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على35 عاما، في محاولة لاحتواء تفشي السلالة الجديدة.  

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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