إسرائيل تغتال القيادي في حركة الجهاد حسام أبو هربيد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 24 دقيقة

آخر تحديث: 17 - مايو - 2021 1:42 مساءً

اغتيل القيادي في حركة الجهاد حسام أبو هربيد، عقب قصف منزله في بيت لاهيا، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

هذا وشنت إسرائيل سلسلة غارات جديدة، فجر وصباح الاثنين، على مناطق في قطاع غزة، يرافقها قصف مدفعي مستمر، فيما يدخل التصعيد في الأراضي الفلسطينية أسبوعه الثاني، في المقابل، أطلقت الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية تجاه المدن والمستوطنات، وطالت رشقة صواريخ فلسطينية مستوطنات غلاف قطاع غزة. وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان مستوطنات حدودية مع قطاع غزة البقاء في البيوت والدخول إلى الملاجئ والمناطق المحصنة حتى إشعار آخر.

وتم نقل 8 اسرائيليين الى المستشفيات نتيجة الرشقات الصاروخية الأخيرة على عسقلان والمستوطنات القريبة من قطاع غزة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أن طائراته قصفت الليلة الماضية “الأنفاق تحت الأرضية” التابعة لحماس مرة أخرى، وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد تضرر في الهجوم حوالي 15 كيلومتراً من الأنفاق في شمال قطاع غزة، فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوجود إصابات جرّاء قصف إسرائيلي على وادي السلقا في دير البلح، وحي التفاح، ومخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقال الجيش: “قصفنا 1180هدفاً في قطاع غزة ورصدنا إطلاق 3160 صاروخا وقذيفة من القطاع” منذ بدء التصعيد.

إلى ذلك، قطع قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي مقابلة تلفزيونية للاختباء من رشقة صاروخية في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة، وذلك بحسب “العربية”