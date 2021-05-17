بالفيديو: بعد إنذار بوجود قنبلة… إخلاء مدرسة في فرنسا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أخلت السلطات الفرنسية، مدرسة، يوم الإثنين، في أعقاب إنذار بوجود قنبلة.

وأفاد تلفزيون ”بي.إف.إم“ وصحيفة ”لا فوا دو نور“، بأن فريقا مختصا بالمتفجرات يصطحب كلابا بوليسية، توجه إلى المدرسة الواقعة في مدينة ”ليل“ شمالي فرنسا.

وذكر ناشطون أن الإنذار وصل المدرسة عن طريق اتصال هاتفي، فيما تداولوا صورا ومقاطع فيديو تظهر تواجد سيارات إطفاء وإسعاف أمام المدرسة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الشرطة طوقت المنطقة التي تقع فيها المدرسة، فيما تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة.