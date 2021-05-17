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حكام الامارات يهنئون ملك النرويج باليوم الوطني

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 17 مايو 2021

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات" برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك هارالد الخامس ملك مملكة النرويج بمناسبة اليوم الوطني لبلاده .

 

كما بعث  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة الملك هارالد الخامس.

 

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي أرنا سولبرغ رئيسة وزراء مملكة النرويج .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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