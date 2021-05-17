شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الكيان الصهيوني يواصل قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس :
واصلت طائرات الكيان الصهيوني اليوم، غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة أن طائرات الاحتلال شنت عشرات الغارات استهدفت منازل ومصانع ومناطق زراعية في أماكن متفرقة من غزة وجباليا وبيت لاهيا شمال القطاع، وكذلك في مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع، ومحافظة خان يونس جنوبه.
وأضافت المصادر، أن القصف الهمجي أدى إلى تدمير الأماكن المستهدفة وإلحاق أضرار مادية جسيمة في منازل وممتلكات المواطنين المحيطة بها، مشيراً إلى أن ألسنة اللهب ما زالت تتصاعد من مصنع “فومكو” الواقع على شارع صلاح الدين شرق جباليا.
وأشارت إلى أن طائرات الاحتلال مازالت تحلق في أجواء قطاع غزة، محدثة الرعب في صفوف المواطنين الفلسطينيين.
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