شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تخفف قيود كورونا : إقامة الأفراح والحفلات بشروط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي تحديثات الإجراءات الاحترازية الخاصة بالفعاليات والأنشطة في دبي.

ويتم تطبيق تحديثات الإجراءات الاحترازية في الإمارة اعتباراً من اليوم (17 مايو) مع الاستمرار في الالتزام بمبدأ التباعد الاجتماعي بمسافة مترين وضرورة استخدام الكمامة.

وتم السماح بإقامة حفلات الأعراس بحد أقصى 100 فرد في الفنادق وقاعات الأفراح بشرط حصول جميع الحضور والعاملين على لقاح كوفيد-19،و30فرداً للأعراس المنزلية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما تم السماح بتقديم طلبات التصريح الإلكتروني للحفلات الغنائية والمناسبات الاجتماعية والمؤسسية والفعاليات الرياضية المجتمعية والجماهيرية، شرط حصول جميع الحضور على لقاح كوفيد-19.

ونصت التحديثات على أن يكون التواجد في الفعاليات بحد أقصى 1500 شخص للأماكن المغلقة و2500 للأماكن المفتوحة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية ورفع عدد الجلوس على الطاولة الواحدة في المطاعم لـ 10 أشخاص كحد أقصى للمطاعم، و6 أشخاص للمقاهي.

وقد تم رفع الطاقة الاستيعابية لجميع الأنشطة والمرافق الترفيهية إلى 70 بالمئة وللغرف الفندقية إلى 100 بالمئة، والسماح بالفعاليات الرياضية المجتمعية وعودة الجماهير لحضور الفعاليات الرياضية بشرط حصول جميع الحضور والمشاركين على لقاح كوفيد-19.