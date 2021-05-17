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حكام الامارات يهنئون ملك النرويج باليوم الوطني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات" برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك هارالد الخامس ملك مملكة النرويج بمناسبة اليوم الوطني لبلاده .

 

كما بعث  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة الملك هارالد الخامس.

 

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي أرنا سولبرغ رئيسة وزراء مملكة النرويج .

 

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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