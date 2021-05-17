شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حكام الامارات يهنئون ملك النرويج باليوم الوطني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات" برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك هارالد الخامس ملك مملكة النرويج بمناسبة اليوم الوطني لبلاده .



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة الملك هارالد الخامس.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي أرنا سولبرغ رئيسة وزراء مملكة النرويج .