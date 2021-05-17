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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آلاف السعوديين يغادرون المملكة بعد 16 شهراً من تعليق السفر بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021
متابعات_ الخليج 365
بدأ اليوم الاثنين آلاف السعوديين السفر إلى خارج المملكة بعد حوالي 16 شهراً من تعليق السفر بسبب جائحة كورونا.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، في 2 مايو (أيار) الجاري، رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداء من صباح اليوم الإثنين، شرط التحصين بجرعتي اللقاح الكاملتين، أو بالجرعة الأولى منذ 14 يوماً ، حسب ما يظهر في تطبيق "توكلنا".
وسمحت السلطات السعودية للمواطنين المتعافين بالسفر، إذا لم يتجاوز تاريخ إصابتهم 6 أشهر حسب ما يظهر في تطبيق "توكلنا".