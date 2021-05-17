اخبار العالم

الهند تسجل أقل من 300 ألف إصابة يومية بكورونا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل أقل من 300 ألف إصابة يومية بكورونا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 17 مايو 2021

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين تسجيل 281 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وهذه تعد أول مرة منذ 21 أبريل الماضي تسجل فيها الهند حصيلة إصابات أقل من 300 ألف حالة.

 

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 24 مليون و965 ألفا و463 حالة.

 

ونقلت صحيفة تايمز أوف انديا عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 4106 حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 274 ألفا و390 حالة.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا