مقتل 3 أشخاص في هجوم بسكين بمدينة يكاترينبرج الروسية

محمد الفلاح - الإثنين 17 مايو 2021

قتل 3 أشخاص في هجوم بسكين في بمدينة يكاترينبرج الروسية، بحسب ما ذكرت وكالة تاس (رسمية).



وقال تاس إن رجلا يحمل سكينا، هاجم اليوم الإثنين، المارة في منطقة محطة القطارات بمدينة يكاترينبورغ ما أدى لسقوط 3 قتلى.

وتتعرض روسيا من وقت لآخر لهجمات إرهابية كما تعلن عن إفشال مخططات لتنظيم داعش الإرهابي.

وتدعم روسيا منذ عقد الرئيس السوري بشار الأسد الذي خاض حربا مريرة ضد التنظيم الإرهابي الذي سيطر على مناطق واسعة من بلاده منذ 2014.