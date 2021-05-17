شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو .. 419 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الإثنين تسجيل 419 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية. ويعد الرقم أقل بواقع 154 حالة عن العدد الذي تم الاعلان عنه قبل أسبوع.

ويقول المسؤولون في طوكيو إن هناك 85 مريضا حالتهم خطيرة، بارتفاع بواقع حالة واحدة مقارنة بأمس الأحد.

يذكر أن اليابان بدأت في تطعيم سكانها المسنين البالغ عددهم نحو 36 مليون نسمة في منتصف أبريل الماضي، بعد أن بدأت حملة التطعيم للعاملين في مجال الرعاية الصحية في فبراير.