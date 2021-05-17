شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تسجل أقل من 300 ألف إصابة يومية بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين تسجيل 281 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وهذه تعد أول مرة منذ 21 أبريل الماضي تسجل فيها الهند حصيلة إصابات أقل من 300 ألف حالة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 24 مليون و965 ألفا و463 حالة.

ونقلت صحيفة تايمز أوف انديا عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 4106 حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 274 ألفا و390 حالة.