إسرائيل تواصل غاراتها على غزة.. والقتال يدخل أسبوعه الثاني

غزة، القدس: «رويترز»، «أ.ف.ب»

أعلنت إسرائيل قصف ما وصفتها بأنها أنفاق تحت الأرض في قطاع غزة يستخدمها مسلحون من الفصائل الفلسطينية وغيرهم في إطلاق رشقات من الصواريخ على إسرائيل، في الوقت الذي دخل فيه القتال أسبوعه الثاني، الاثنين، وسط دعوات دولية متنامية لوقف إطلاق النار.

غير أنه لا تلوح في الأفق أي علامة على نهاية وشيكة لأسوأ قتال منذ سنوات بين إسرائيل والحركات الفلسطينية المسلحة في القطاع، حيث يعيش مليونان من الفلسطينيين. وتواصلت أصوات الانفجارات أثناء ليل الاثنين؛ إذ شاركت عشرات المقاتلات الإسرائيلية في الغارات التي قال الجيش إنها استهدفت شبكة من الأنفاق تحت الأرض تستخدمها حركة «حماس».

وقال شهود إن الهجمات الإسرائيلية قصفت طرقاً ومباني أمنية ومعسكرات تدريب للمسلحين ومنازل في غزة. ودوت أصوات الانفجارات في مناطق كثيرة من القطاع الفلسطيني خلال الليل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته قصفت تسعة مساكن تابعة لقادة كبار في «حماس»، وذلك رداً على إطلاق صواريخ على مدينتي بئر السبع وعسقلان. وأضاف أن بعض المنازل استخدمت في تخزين أسلحة. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن إسرائيل قصفت مصنعاً في شمال غزة. وظهر في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، عمود من الدخان الأسود الكثيف يتصاعد في الجو.

جاء ذلك بعد ضربة جوية إسرائيلية في قطاع غزة دمرت عدة منازل، الأحد. وقال مسؤولو الصحة في القطاع إنها أسفرت عن مقتل 42 فلسطينياً بينهم عشرة أطفال، في حين استمرت الهجمات الصاروخية على الجانب الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن حماس وفصائل مسلحة أخرى أطلقت أكثر من 2800 صاروخ من القطاع خلال الأسبوع الماضي. واعترض نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي الكثير من تلك الصواريخ، بينما لم تصل بعضها لأهدافها ولم تعبر الحدود.

من جهته، جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دعوات واشنطن إلى الهدوء، حيث كتب على «تويتر»: «ينبغي لجميع الأطراف تهدئة التوتر، يجب أن يتوقف العنف على الفور». وخلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأحد، قالت الولايات المتحدة، إنها أوضحت لإسرائيل وللفلسطينيين ولأطراف أخرى، أنها مستعدة لتقديم الدعم «إذا سعى الطرفان إلى وقف إطلاق النار».

وقال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل إن الحملة الإسرائيلية في غزة مستمرة «بكامل قوتها»، وإنه يجب أن تستعيد إسرائيل قوة الردع لمنع نشوب صراع في المستقبل مع حماس. وأضاف نتنياهو في خطاب بثه التلفزيون: «ما نفعله الآن، وسيستمر طالما ظل ضرورياً، هو لاستعادة الهدوء لكم أيها المواطنون الإسرائيليون. سيستغرق ذلك وقتاً».

وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد الضحايا في القطاع ارتفع إلى 197، منهم 58 طفلاً، و34 امرأة وجرح أكثر من 1200. وقالت السلطات الإسرائيلية إن عشرة قتلوا في إسرائيل.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد بدأت الهجوم الصاروخي يوم الاثنين الماضي، بعد توتر مستمر منذ أسابيع في القدس الشرقية واشتباكات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين قرب المسجد الأقصى.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إدارته تعمل مع جميع الأطراف لتحقيق تهدئة دائمة. وأضاف في تسجيل فيديو بث بمناسبة عيد الفطر، الأحد: «نرى أيضاً أن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون سوياً، العيش في أمن وسلام، وأن ينعموا بدرجة متساوية من الحرية والرخاء والديمقراطية».

وفي نيويورك، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أمام مجلس الأمن، إن الأعمال القتالية في إسرائيل وغزة «مروعة للغاية»، ودعا إلى وقف القتال فوراً. وأضاف أن الأمم المتحدة «تدفع كل الأطراف بقوة نحو وقف إطلاق النار على الفور»، ودعا الجميع إلى «السماح بتقدم جهود الوساطة ونجاحها».