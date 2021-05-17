شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» العالمية تتجاوز 162.71 مليون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم: (وكالات)

أصيب أكثر من 162.71 مليون نسمة بفيروس «كورونا» المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و512,115. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الإصابات في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وأظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية، الاثنين، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و598,846 بعد تسجيل 5412 إصابة جديدة. وأشارت البيانات أيضاً إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 86160 بعد تسجيل 64 حالة.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الاثنين، إن الصين سجلت 25 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، الأحد، ارتفاعاً من 18 حالة في اليوم السابق، مسجلة أكبر زيادة يومية في أكثر من ستة أسابيع. وذكرت اللجنة في بيان، أن خمساً من الحالات الجديدة محلية، أما باقي الحالات فواردة من الخارج.

وعدد الحالات الجديدة المؤكدة هو الأعلى منذ تسجيل 26 حالة في الثاني من إبريل/نيسان.

وقالت الهيئة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 17 نزولاً من 19 إصابة في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد ـ 19» في بر الصين الرئيسي 90,872، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الأحد، تسجيل 40,941 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» و1036 وفاة بسبب «كوفيد ـ 19»، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت بيانات الوزارة تسجيل البرازيل نحو 15.63 مليون إصابة منذ بدء الجائحة، بينما بلغ العدد الرسمي للوفيات 435,751.