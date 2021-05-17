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دبي ترفع الطاقة الاستيعابية للفنادق الى 100% وأنشطة المرافق الى 70%

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي تحديث الاجراءات الخاصة بالفعاليات والأنشطة في الإمارات، وتطبيق الاجراءات الجديدة اعتبارا من اليوم الاثنين، -17 مايو الجاري-، وحددت اللجنة الاجراءات كالآتي:
*الاستمرار في تطبيق التباعد الاجتماعي بمسافة مترين وضرورة استخدام الكمامة.
*السماح بإقامة حفلات الأعراس بحد أقصى 100 فرد في الفنادق وقاعات الأفراح بشرط حصول جميع الحضور والعاملين على لقاح "كوفيد-19".
*30 فرداً للأعراس المنزلية مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية.
*رفع الطاقة الاستيعابية للأنشطة والمرافق الترفيهية إلى 70% وللغرف الفندقية إلى 100%.
*السماح بتقديم طلبات التصريح الإلكتروني للحفلات الغنائية والمناسبات الاجتماعية والمؤسسية شرط حصول جميع الحضور على لقاح "كوفيد-19".
*السماح بالفعاليات المجتمعية وعودة الجماهير لحضور الفعاليات الرياضية شرط حصول جميع الحضور والمشاركين والعاملين على لقاح "كوفيد-19".
*التواجد في الفعالية المذكورة بحد أقصى 1500 شخص للأماكن المغلقة و2500 للأماكن المفتوحة مع الالتزام بالاجراءات الوقائية.
*10 أشخاص للطاولة الواحدة كحد أقصى للمطاعم و6 أشخاص لطاولة المقاهي.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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