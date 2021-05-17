شكرا لقرائتكم خبر عن دبي ترفع الطاقة الاستيعابية للفنادق الى 100% وأنشطة المرافق الى 70% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي تحديث الاجراءات الخاصة بالفعاليات والأنشطة في الإمارات، وتطبيق الاجراءات الجديدة اعتبارا من اليوم الاثنين، -17 مايو الجاري-، وحددت اللجنة الاجراءات كالآتي:

*الاستمرار في تطبيق التباعد الاجتماعي بمسافة مترين وضرورة استخدام الكمامة.

*السماح بإقامة حفلات الأعراس بحد أقصى 100 فرد في الفنادق وقاعات الأفراح بشرط حصول جميع الحضور والعاملين على لقاح "كوفيد-19".

*30 فرداً للأعراس المنزلية مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

*رفع الطاقة الاستيعابية للأنشطة والمرافق الترفيهية إلى 70% وللغرف الفندقية إلى 100%.

*السماح بتقديم طلبات التصريح الإلكتروني للحفلات الغنائية والمناسبات الاجتماعية والمؤسسية شرط حصول جميع الحضور على لقاح "كوفيد-19".

*السماح بالفعاليات الرياضية المجتمعية وعودة الجماهير لحضور الفعاليات الرياضية شرط حصول جميع الحضور والمشاركين والعاملين على لقاح "كوفيد-19".

*التواجد في الفعالية المذكورة بحد أقصى 1500 شخص للأماكن المغلقة و2500 للأماكن المفتوحة مع الالتزام بالاجراءات الوقائية.

*10 أشخاص للطاولة الواحدة كحد أقصى للمطاعم و6 أشخاص لطاولة المقاهي.

