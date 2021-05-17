شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم بين «ديوا» وبلدية دبي للتعاون في مجال الخرائط الجيومكانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أبرمت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»مذكرة تفاهم مع بلدية دبي لترسيخ التعاون بين الطرفين في مجال تطوير وتنفيذ مشروع البنية التحتية الجيومكانية لدبي ضمن مبادرة «جيو دبي» (Geo Dubai)، وتبادل الخبرات والمعلومات والبيانات المتاحة لتوفير خرائط جغرافية وجيومكانية أساسية شاملة وموحدة ومحدّثة لإمارة دبي، إلى جانب مواصلة التخطيط والتصميم وإدارة المشاريع التنموية والتطويرية المستقبلية المشتركة.

ووقع الاتفاقية كل من سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، و داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي.

وقال الطاير: «يكتسب التعاون والتكامل والعمل المشترك بين مختلف الهيئات والدوائر الحكومية في إمارة دبي أهمية استثنائية في عام الخمسين، حيث تتضافر الجهود لضمان جهوزية دبي وتعزيز تنافسيتها وريادتها، وجعلها في مقدمة المدن التي لا تستشرف المستقبل فحسب، وإنما تصنعه، والانطلاق نحو مزيد من التقدم والنمو والازدهار لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في العام 2071. ويهدف تعاوننا مع بلدية دبي ومركز نظم المعلومات الجغرافية التابع للبلدية إلى تطوير بنية تحتية جيومكانية فنية شاملة ومستدامة تعزز الخدمات الذكية والمبتكرة التي نقدمها للمتعاملين وفق أعلى المعايير العالمية، وتدعم عملية صناعة القرار، بما يحقق مبادرة «دبي الذكية» ويسهم في جعل دبي مدينة المستقبل، وتحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل».

من جانبه، قال الهاجري: «تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة بأن تصبح دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم، يأتي توقيع هذه المذكرة التي تعزز من قيم التعاون والتكامل والمشاركة بين مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، بهدف الوصول إلى الأهداف التي تنعكس إيجاباً على التنمية الشاملة التي تشهدها مدينة دبي في مختلف المجالات، وخاصةً مجال البنية التحتية الجيومكانية والخرائط الجغرافية، حيث عززت مبادرة «جيو دبي» التي أطلقها مركز نظم المعلومات الجغرافية ببلدية دبي من ريادة ومكانة دبي عالمياً في هذا المجال، الأمر الذي يجسد رؤية القيادة الرشيدة نحو تبني كافة السبل التي تسهم في تخطيط وتصميم مستقبل أفضل للأجيال القادمة».