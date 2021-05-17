شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا مستقرة.. و«اليابانية» تتراجع مع ضغط الإصابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا، الاثنين بعد صعود قوي في أواخر الأسبوع الماضي، إذ طغى أثر التفاؤل حيال عودة أنشطة اقتصادية في القارة للعمل على التشاؤم من بيانات صينية مخيبة للآمال.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.04 بالمئة بحلول الساعة 0722 بتوقيت جرينتش. وكان المؤشر قد سجل انخفاضا أسبوعيا طفيفا يوم الجمعة، إذ عوض أغلب خسائره التي تكبدها بسبب المخاوف من تسارع التضخم في الولايات المتحدة.

وعاد الاقتصاد البريطاني للعمل اليوم، مما منح 65 مليون شخص حرية التعامل بعد أربعة أشهر من إجراءات العزل العام لمكافحة كوفيد-19. واستقر المؤشر فاينانشال تايمز 100 للأسهم القيادية.

وارتفع سهم شركة الطيران الأيرلندية ريان إير 1.3 بالمئة على الرغم من إعلان الشركة تسجيل خسائر سنوية قياسية بعد احتساب الضرائب مع قولها إن مؤشرات على التعافي بدأت في الظهور.

وانخفض سهم مجموعة باير الألمانية للكيماويات 3.1 بالمئة بعد أن أيدت محكمة استئناف اتحادية أمريكية حكما بغرامة 25 مليون دولار وما خلص إليه حكم قضائي بأن منتجا للشركة تسبب في إصابة أحد سكان كاليفورنيا بأحد أنواع سرطانات الدم.

أسهم اليابان

من جانبها، تراجعت الأسهم اليابانية عن مسار الصعود لتغلق على انخفاض، الاثنين مع تغلب مخاوف من بطء حملة التحصين من كوفيد-19 في البلاد على أثر دفعة المكاسب القوية التي حققتها الأسهم في وول ستريت.

وأغلق المؤشر نيكاي منخفضا 0.92 بالمئة إلى 27824.83 نقطة بعد أن ارتفع 0.8 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.24 بالمئة إلى 1878.86 نقطة.

وقال نوريهيرو فوجيتو كبير محللي الاستثمار لدى ميتسوبيشي يو.إف.جيه مورجان ستانلي سكيوريتيز «أسهم قطاع التكنولوجيا اليابانية كان بإمكانها أن تقتفي أثر إغلاق ناسداك على ارتفاع يوم الجمعة لكنها لم تفعل. يعني ذلك أن السوق لديها بواعث سلبية مقتصرة على اليابان. السبب الأكبر هو الطرح البطيء للقاحات. هذا يشكل ضغطا على معنويات قطاع الأعمال مما دفع المستثمرين لبيع الأسهم ذات الثقل على نيكاي».

وتظهر بيانات رويترز أن حملة التحصين في اليابان هي الأبطأ بين الدول المتقدمة، إذ لم يتلق اللقاح حتى الآن سوى 3% من السكان.

كما ضغطت بيانات أرباح وتوقعات مخيبة للآمال على بعض الأسهم. وتراجع سهم هوندا موتور 2.68 بالمئة بعد أن حذرت شركة السيارات من أن النقص في أشباه الموصلات وارتفاع تكلفة المواد الخام سيحد من النمو في العام الحالي.

وانخفض سهم فوجيكورا المصنعة للكابلات 15.4 بالمئة وكان أكبر المتراجعين في نيكاي بعد أن أعلنت الشركة بيانات أرباح منخفضة. (رويترز)